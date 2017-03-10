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Екатеринбург

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Публикации за 10.03.17

Свердловская ГИБДД назвала даты четырех рейдов по ловле должников

Свердловская ГИБДД назвала даты четырех рейдов по ловле должников

Свердловская Госавтоинспекция запланировала целую серию рейдов, в ходе которых инспекторы будут проверять граждан на наличие неуплаченных штрафов за нарушение ПДД.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, операция «Должник» в этом году пройдет в четыре этапа: с 27 по 31 марта, с 22 по 26 мая, с 21 по 25 августа и с 20 по 24 ноября. В ходе оперативно-профилактического мероприятия гаишники будут проверять как водителей, так и пешеходов, на предмет наличия неуплаченных штрафов. Рейды будут организованы вместе с судебными приставами.

«По итогам двух месяцев 2017 года в Свердловской области сотрудники ГИБДД уже вынесли 313069 постановлений об административных нарушениях, на общую сумму около 280 млн рублей. При этом гражданами оплачено только 52%, – отмечают в ведомстве. – Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения своевременно оплачивать штрафы, и напоминает, что при оплате в 20-дневный срок с момента вынесения постановления, предоставляется скидка в размере 50 %. Между тем, неоплата штрафа предусматривает штраф в двукратном размере или арест на срок до 15 суток».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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