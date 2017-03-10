Кенгуренок из екатеринбургского зоопарка выглянул из сумки мамы (ФОТО)

Публикации за 10.03.17

Детеныш кенгуру Беннета, появившийся на свет еще в декабре, подрос: он уже показывается из сумки и совершает первые вылазки в свет.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, родители малыша, Бонни и Клайд, прибыли в Екатеринбург из зоопарка Берлина в 2009. Через полгода у них появилось потомство, и затем каждый год эти сумчатые радовали сотрудников пополнением. Один из кенгурят по имени Вольт поселился в отделе прирученных животных Екатеринбургского зоопарка и участвует в занятиях по анималотерапии для ребят с особенностями здоровья (аутизмом, ДЦП и пр.).

Фото пресс-службы Екатеринбургского зоопарка

У кенгуру Беннета появление детёныша не так просто заметить. Дело в том, что беременность у кенгуру протекает совершенно незаметно, да и сам момент появления крошечного детеныша практически не виден. Кенгуренок рождается размером с фалангу мизинца и тут же прячется у мамы в сумке, где проводит несколько месяцев, прежде чем начать выглядывать наружу.

В декабре появилось характерное шевеление в сумке у Бонни, а в конце февраля сотрудники зоопарка впервые увидели, как детеныш сначала вытащил лапку, а затем сам стал выглядывать и интересоваться окружающим его миром. Так на протяжении двух-трех месяцев малыш находится в сумке и питается молоком матери, потом начинает выходить наружу. Пол кенгуренка и его дальнейшая судьба будут известны, когда он подрастет.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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