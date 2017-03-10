Украинский футбольный фанат, осужденный за разбой в Питере, едет в Екатеринбург драться (ФОТО)

Публикации за 10.03.17

В Екатеринбурге в рамках очередного турнира по смешанным единоборствам пройдет бой между свердловчанином Русланом Рахмонкуловым и украинцем Василием Пальоком. Последний до того был одним из участников фанатского футбольного движения, принимая участие в болельщицких разборках, а также «засветился» в массовой драке в азербайджанском ресторане в Санкт-Петербурге.

Как передает корреспондент NDNews.ru, против свердловского чемпиона AFC в легком весе Руслана Рахмонкулова Василий Пальок выйдет 25 марта. Турнир пройдет под эгидой промоутерских групп «Рать» и Ambitions Managment в СОК «Арена».

Руслан Рахмонкулов

В свои 20 лет Рахмонкулов – восьмикратный победитель турниров по смешанным единоборствам, победитель первенства России по армейскому рукопашному бою, двукратный победитель первенства мира и победитель первенства Европы по универсальному бою. На профессиональном уровне Руслан провел десять боев, выиграв девять из них.

У Пальока, кроме драк с футбольными фанатами, 11 поединков на профессиональном ринге, из которых он сумел побелить в семи. Однако всеобщее внимание к себе «Безумный Вася», как называют его болельщики, привлек в 2014-м, когда вместе с приятелями совершил нападение на посетителей и работников азербайджанского кафе «Луна» в Санкт-Петербурге. Следователи тогда выяснили, что причиной конфликта стала девушка, которую не поделили гражданин Украины Пальок и гражданин Азербайджана Ахмедов. В конечном итоге, боец отделался условным сроком за разбой, и теперь сосредоточился на тренировках.

Василий Пальок

Оба спортсмена входят в топ-50 сильнейших бойцов мира – Рахмонкулов на 46 строчке, Пальок – на 42. Добавим, что в рамках турнира «Ратиборец» пройдет еще 13 поединков, на ринг выйдут еще 13 спортсменов из Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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