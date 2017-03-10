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Екатеринбург

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Публикации за 10.03.17

Воры срезали кабель на Уралмаше и оставили жильцов дома, а также две клиники без света

Воры срезали кабель на Уралмаше и оставили жильцов дома, а также две клиники без света

Сегодня ночью неизвестные проникли в подвал дома № 55а на улице Уральских Рабочих и срезали 50 метров кабеля. Весь дом остался без электричества. Это нарушило работу частной медицинской клиники и стоматологии, расположенных в здании.

Как сообщили NDNews.ru, инцидент произошел сегодня ночью. Кто-то вскрыл подвал и вырезал 50 метров силового кабеля. Света нет в двух подъездах. Обесточены частная клиника, стоматология и похоронная фирма, расположенные тут же.

В диспетчерской Орджоникидзевской УЖК NDNews.ru подтвердили, что причина отсутствия электричества – срезанные провода. «Свет появится, когда рабочие протянут новый кабель», – сообщили в диспетчерской, не уточнив когда это произойдет. Не исключено, что без света дом останется до завтра.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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