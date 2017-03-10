На Полевском тракте ДПС задержала водителя с поддельными правами, купленными за 40 тысяч рублей

Публикации за 10.03.17

В Свердловской области сотрудники ДПС задержали водителя с поддельными правами. Выяснилось, что водительское удостоверение принадлежит совсем другому человеку.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, на 17 километре Полевского тракта инспекторы остановили грузовой автомобиль. 39-летний водитель предъявил документы, при этом заметно нервничал. Сотрудники ДПС «пробили» шофера по базам данных и выяснили, что водительское удостоверение числится совсем за другим человеком. «Водитель пояснил, что приобрел документ через Интернет за 40 тысяч рублей. Сам он ранее был лишен права управления за вождение в нетрезвом состоянии. Мужчину доставили в ОП №12 города Екатеринбурга. На него составили административный протокол по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ. По результатам экспертизы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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