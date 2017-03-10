Уральские пользователи мобильного интернета стали радоваться в два раза чаще

Публикации за 10.03.17

В Екатеринбурге всего за год удовлетворенность мобильным интернетом выросла в два раза. Горожане отмечают более высокое качество и скорость передачи данных при выходе в глобальную сеть со смартфонов. Такую статистику приводит оператор «Мегафон» на основе обращений клиентов в контактный центр и салоны связи.

«Мы работаем над качеством сети, чтобы люди радовались скорости открытия сайтов, загрузки фильмов или музыки. За год мы увеличили число объектов связи с поддержкой стандарта 4G на 40%, а также совершили прорыв – запустили в столице Урала интернет LTE-Advanced со скоростью до 300 Мбит/с, что оценили горожане», – отметил директор по инфраструктуре оператора «Мегафон» на Урале Антон Щербаков.

Как сообщает пресс-служба компании, в среднем каждый пользователь LTE-A скачивает из интернета на 40% больше информации. Объем трафика жителей региона в новой сети можно сравнить со скачиваем 70 миллионов MP3-песен за месяц.

На Среднем Урале в сети «Мегафона» ежемесячно появляется 10-12 тысяч смартфонов с поддержкой LTE-A. Рейтинг самых популярных смартфонов для выхода в интернет возглавляет iPhone 6. Свердловчане в два раза чаще челябинцев выбирают этот смартфон и в три раза охотнее пермяков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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