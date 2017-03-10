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Екатеринбург

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Публикации за 10.03.17

Молодежка «Автомобилиста» пробилась в Кубок Харламова

Молодежка «Автомобилиста» пробилась в Кубок Харламова

В Екатеринбурге начались продажи билетов на матчи плей-офф Кубка Харламова с участием МХК «Авто». В первом круге игр на выбывание подопечные Венера Сафина встретятся с нижнекамским «Реактором».

Как передает корреспондент NDNews.ru, первые два матча «Авто» сыграет на выезде – игры пройдут 12 и 13 марта. На домашний лед против «Реактора» екатеринбургская команда выйдет 16 марта.

Цена билетов на плей-офф Кубка Харламова – 200-300 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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