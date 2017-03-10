Под Тавдой мужчине поездом отрезало стопу

Публикации за 10.03.17

ЧП случилось накануне на железной дороге на станции Тавда. 32-летний мужчина шел вдоль путей и слушал плеер, поэтому не заметил приближающегося пассажирского поезда. Машинист применил торможение, но пешеходу все равно отрезало стопу, также у него диагностирован перелом предплечья. Проводится проверка.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО, инцидент произошел вчера. Предварительно установлено, что 32-летний пострадавший − житель Кондинского района ХМАО – шел вдоль железнодорожных путей в наушниках. В это время там же следовал пассажирский состав сообщением «Устье-Аха − Тавда». Машинист, заметив человека, применил экстренное торможение, однако травмирование предотвратить не удалось. Мужчина в результате удара получил перелом предплечья и ампутацию левой стопы; пострадавшего доставили в одну из городских больниц.

«В настоящее время сотрудники Линейного пункта полиции станции Тавда Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося», – уточнили в пресс-службе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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