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Екатеринбург

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Публикации за 10.03.17

Родственники рассказали о погибшем на Эльмаше (ФОТО)

Родственники рассказали о погибшем на Эльмаше (ФОТО)

Сегодня около 15 часов у 16-этажки по адресу: Таганская, 79, погиб молодой человек. Очевидцы утверждают, что он выпал из окна, и выдвигают различные версии трагедии: от влияния «групп смерти», в которых погибший мог состоять до несчастной любви.

Погибшего звали Иван Кузнецов, ему исполнился 21 год. Он учился, у него была девушка, жил с родителями и младшим братом на 11 этаже в 16-этажном доме.

Новый День: Родственники рассказали о погибшем на Эльмаше (ФОТО)

По словам близких, никаких суицидальных и депрессивных настроений у Ивана не было. Брат погибшего утверждает, что не знает, состоял ли Иван в каких-либо сетевых «группах смерти».

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району СК РФ по Свердловской области начал доследственную проверку. Как сообщил Александр Шульга, при осмотре места происшествия явных признаков криминального характера не обнаружено. Однако следователи будут рассматривать все версии произошедшего, включая несчастный случай.

Придомовые видеокамеры зафиксировали момент падения молодого человека. Видео с места происшествия – скоро на канале NDNews.ru.

Новый День: Родственники рассказали о погибшем на Эльмаше (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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