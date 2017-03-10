Рупором свердловских «медведей» станет либеральный телеведущий Евгений Енин (ФОТО)

Публикации за 10.03.17

Заместителем руководителя свердловского исполкома ЕР – начальником отдела по агитационно-пропагандистской работе станет телеведущий «4 канала» Евгений Енин.

Как сообщили NDNews.ru в департаменте информполитики губернатора, сегодня Евгений Енин был представлен Евгению Куйвашеву именно в этом качестве. Сам журналист, которому предстоит заняться агитационно-пропагандистской работой, заявил, что своей задачей видит обеспечение более активного присутствия «Единой России» в публичном пространстве.

Поскольку Енин не скрывает своих либеральных убеждений, на его странице в соцсети уже появились ироничные комментарии в духе «Когнитивный диссонанс не убьёт?», «Представил, как Евгений будет проводить инструктажи по электоральным фальсификациям для директоров школ», и «Запасаюсь попкорном». Сам ведущий коротко сообщил, что подробно напишет об этом завтра, а сейчас он занят подготовкой программы к эфиру.

Кроме Евгения Енина, губернатору были представлены кандидат на должность руководителя регионального исполкома Александр Косинцев, кандидат на должность первого заместителя руководителя Андрей Мозолин, кандидат на должность заместителя руководителя – начальника организационного отдела Наталья Шмелева. Во встрече также принял участие секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий. Принятие окончательного решения по представленным губернатору кандидатурам ожидается в ближайшее время.

Фото – департамент информполитики губернатора

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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