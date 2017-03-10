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Публикации за 10.03.17

Рупором свердловских «медведей» станет либеральный телеведущий Евгений Енин (ФОТО)

Рупором свердловских «медведей» станет либеральный телеведущий Евгений Енин (ФОТО)

Заместителем руководителя свердловского исполкома ЕР – начальником отдела по агитационно-пропагандистской работе станет телеведущий «4 канала» Евгений Енин.

Как сообщили NDNews.ru в департаменте информполитики губернатора, сегодня Евгений Енин был представлен Евгению Куйвашеву именно в этом качестве. Сам журналист, которому предстоит заняться агитационно-пропагандистской работой, заявил, что своей задачей видит обеспечение более активного присутствия «Единой России» в публичном пространстве.

Поскольку Енин не скрывает своих либеральных убеждений, на его странице в соцсети уже появились ироничные комментарии в духе «Когнитивный диссонанс не убьёт?», «Представил, как Евгений будет проводить инструктажи по электоральным фальсификациям для директоров школ», и «Запасаюсь попкорном». Сам ведущий коротко сообщил, что подробно напишет об этом завтра, а сейчас он занят подготовкой программы к эфиру.

Новый День: Рупором свердловских ''медведей'' станет либеральный телеведущий Евгений Енин (ФОТО)

Кроме Евгения Енина, губернатору были представлены кандидат на должность руководителя регионального исполкома Александр Косинцев, кандидат на должность первого заместителя руководителя Андрей Мозолин, кандидат на должность заместителя руководителя – начальника организационного отдела Наталья Шмелева. Во встрече также принял участие секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий. Принятие окончательного решения по представленным губернатору кандидатурам ожидается в ближайшее время.

Фото – департамент информполитики губернатора

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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