На Шарташе 12 мужчин снимали с дерева летавшую над озером девушку (ФОТО)

Публикации за 11.03.17

Сегодня днем в Екатеринбурге девушка, совершавшая полет на дельтаплане над озером Шарташ, при посадке зацепилась за кроны деревьев. Экстремалка оказалась на высоте 30 метров в густых ветках сосен и самостоятельно спуститься не смогла.

Кроме того при жесткой посадке девушка получила несколько травм. Вызванные спасатели добирались до нее с помощью трехколенной лестницы и альпинистской «кошки». Для вызволения девушки пришлось рубить крупные ветки и перебрасывать балку между деревом и дельтапланом.

Отсоединив летательный аппарат, сотрудники МЧС пристегнули к девушке карабин, с помощью которого пострадавшую спустили на землю. До кареты скорой помощи ее пришлось нести 150 метров на носилках. Пострадавшая доставлена в больницу.

В операции были задействованы сотрудники 4-й пожарно-спасательной части, Службы спасения Свердловской области (всего 12 человек), 3 единицы техники.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.03.17

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