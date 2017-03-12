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Публикации за 12.03.17

В Красноуфимске в пожаре погибло 4 человека

В Красноуфимске в пожаре погибло 4 человека

СК Красноуфимска возбудили уголовное дело по факту гибели в пожаре 4 человек.

Сообщение о возгорании в частном доме поступило около 22 часов. Горел частный дом по улице Октября. На месте пожара было обнаружено 3 тела, все – женщины, среди них – труп хозяйки жилища. Еще один человек, мужчина, скончался позже в больнице. Предварительно установлено, что пожар возник на веранде, причиной возгорания стал незатушенный окурок.

Следователи будут разбираться в обстоятельствах произошедшего. При первоначальном осмотре места пожара признаков насильственной смерти не обнаружено. Дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи ищут свидетелей, будет проведен ряд экспертиз для установления причин смерти, пожарно-техническая экспертиза для установления очага пожара и причин возгорания.

Красноуфимск, Служба информации

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