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Екатеринбург

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Публикации за 12.03.17

В Екатеринбурге полицейский спас человека из горящей квартиры

В Екатеринбурге полицейский спас человека из горящей квартиры

В воскресенье около полудня внезапно загорелась квартира на втором этаже дома по улице Уральских рабочих. Прибывшие полицейские услышали крик человека, который не мог выбраться из квартиры из-за решеток. Служебный уазик подогнали как можно ближе к вывеске магазина сразу под окном, затем один из полицейских вскочил на крышу машины и начал отгибать железную конструкцию, затем к нему забрались пожарные и помогли справиться с решеткой и вытащить человека через форточку.

«Все произошло мгновенно, – рассказали очевидцы. – Вытащили мужчину, он едва дышал. Почему возник пожар, и есть ли там кто еще – пока никто не знает». В МЧС РФ по Свердловской области обещали предоставить информацию о причинах возгорания в ближайшее время.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.03.17

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