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Публикации за 13.03.17

Суд потребовал привести в порядок девять бомбоубежищ Краснотурьинска

Суд потребовал привести в порядок девять бомбоубежищ Краснотурьинска

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского облсуда оставила в силе требование Кировского райсуда привести в порядок девять бомбоубежищ в Краснотурьинске.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры, ранее было обнаружено, что защитные сооружения гражданской обороны в девяти домах Краснотурьинска находятся в таком состоянии, что не могут использоваться по назначению.

Обязанность по контролю за управлением и сохранностью таких сооружений возложена на территориальное управление Росимущества в Свердловской области, в связи с чем прокурор через суд потребовал обязать ведомство привести защитные сооружения в порядок. Кировский райсуд Екатеринбурга требования прокурора удовлетворил. ТУ Росимущества подало апелляцию, но областной суд оставил ее без удовлетворения.

Краснотурьинск, Служба новостей РИА «Новый День»

Краснотурьинск. Другие новости 13.03.17

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