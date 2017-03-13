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Екатеринбург

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Публикации за 13.03.17

Прокуратура требует отремонтировать кушвинский спортзал с осыпающимися стеклами (ФОТО)

Прокуратура требует отремонтировать кушвинский спортзал с осыпающимися стеклами (ФОТО)

Состояние спортзала в одной из школ Кушвы обеспокоило прокуроров. Окна в помощении для занятий заколочены деревянными рейками, стекла отчасти заменены поликарбонатом, между рамами торчат части выпавших стекол.

Новый День: Прокуратура требует отремонтировать кушвинский спортзал с осыпающимися стеклами (ФОТО)

На нарушениях попалась средняя общеобразовательная школа № 4, спортзал в учреждении небезопасен для занятий. «Для занятий физической культурой и спортом в школе имеется спортивный зал. Проверка показала, что он не соответствует требованиям действующего законодательства. Окна в спортивном зале заколочены деревянными рейками, оконные рамы ветхие, частично разрушены, с многочисленными щелями, стекла с многочисленными стыками, между оконными рамами есть части выпавших стекол, частично стекла заменены на поликарбонат, фрамуги не открываются. Наличие дефектов и щелей в рамах снижает температуру воздуха в спортивном зале в холодный период года, создает невозможность проветривания, затрудняет условия обучения в спортивном зале в теплый период года. Наличие поликарбоната вместо стекол, многочисленные деревянные рейки способствуют снижению естественной освещенности в спортивном зале», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Новый День: Прокуратура требует отремонтировать кушвинский спортзал с осыпающимися стеклами (ФОТО)

По итогам проверки прокуратура обратилась в Кушвинский городской суд с иском, через который надзорное ведомство заставило управление образования Кушвинского городского округа выделить школе деньги на ремонт, а школу – заняться своими обязанностями по выполнению санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Судебный акт не вступил в законную силу.

Новый День: Прокуратура требует отремонтировать кушвинский спортзал с осыпающимися стеклами (ФОТО)

Кушва, служба информации РИА «Новый День»

Кушва. Другие новости 13.03.17

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