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Екатеринбург

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Публикации за 13.03.17

В середине недели в Екатеринбурге похолодает до -11 градусов

В середине недели в Екатеринбурге похолодает до -11 градусов

В Екатеринбурге на короткое время вновь похолодает. Синоптики предсказывают ночные заморозки – в середине недели придется утепляться, а затем снова потеплеет.

Как сообщили в Гидрометцентре России, самой холодной будет ночь со вторника на среду – температура воздуха опустится до -11 градусов. При этом днем в понедельник, вторник и среду будет относительно тепло – до +1…+2. В четверг и оставшиеся дни недели станет еще теплее – до +4…+5 градусов. Всю неделю ожидается солнечная, ясная погода. Кроме вторника – в этот день возможны осадки в виде мокрого снега или дождя.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

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