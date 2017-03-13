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Екатеринбург

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Публикации за 13.03.17

В Казахстане управление культуры запретило премьеру спектакля «Баба Шанель» по пьесе Коляды

В Казахстане управление культуры запретило премьеру спектакля «Баба Шанель» по пьесе Коляды

В одном из крупных областных театров Казахстана руководство управления культуры запретило премьеру спектакля по пьесе Николая Коляды «Баба Шанель». По словам драматурга, чиновникам не понравилось, как в постановке называют сотрудников мэрии, а также то, что в ней есть «непристойные слова». В ответ Коляда посоветовал работникам управлений культуры всех городов не закрывать спектакли, а заняться общественно полезным делом. «Есть ведь много дел. Я могу список выслать», – пишет Коляда.

О запрете выпуска спектакля «Баба Шанель» в одном из областных драматических театров Казахстана драматург Николай Коляда сообщает сегодня на своей странице в «Фейсбуке».

«Сегодня из Казахстана, из одного очень большого областного русского театра мне сообщили, что спектакль по моей пьесе «Баба Шанель» – запретило управление культуры города после генеральной репетиции, – сообщает драматург. – Ну, может, в этой моей БЕЗВИННОЙ пьесе «Баба Шанель» чиновникам от управления культуры не понравилось, что, как мне пишут оттуда, что начальника управления культуры называют «газонокосилкой».

Также чиновникам не понравились некоторые выражения, использованные в пьесе «Баба Шанель», которые сотрудники управления посчитали непристойными.

В ответ Николай Коляда посоветовал чиновникам заняться делом.

«Смысл того, что я написал, тут ясен: слушайте, товарищи из управлений культуры всех городов и стран? Вы можете не театры контролировать, не спектакли закрыть, а заняться общественно полезным делом? Есть ведь много дел. Я могу список выслать», – пишет Коляда.

Добавим, что пьеса «Баба Шанель» Николая Коляды популярна во всем мире. По ней поставлены спектакли во многих городах России, а также в Польше, Франции, Венгрии. В прошлом году небольшой скандал во время премьеры произошел в Калуге. Тогда, по словам Коляды, из зала во время действия вышли многие чиновники, которым также не понравился тон постановки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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