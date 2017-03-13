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Публикации за 13.03.17

В Новой Ляле будут судить насильника, который влез в квартиру жертвы через окно

В Новой Ляле будут судить насильника, который влез в квартиру жертвы через окно

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего ранее судимого жителя Новолялинского района, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища») и ч.1 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК, ночью 23 августа 2016 года, находясь в нетрезвом состоянии, обвиняемый влез через открытое окно в квартиру, расположенную на первом этаже. Ранее он увидел в этом окне молодую женщину, после чего у него и возник умысел на совершение преступления сексуального характера. После изнасилования женщины обвиняемый скрылся из квартиры.

Задержать его удалось в начале ноября 2016 года. Тогда и выяснилось, что он уже был судим за преступления сексуального характера, совершенные аналогичным способом. В отношении злоумышленника судом по ходатайству следователя СКР была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новая Ляля, служба информации РИА «Новый День»

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