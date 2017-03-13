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Екатеринбург

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Публикации за 13.03.17

Свердловчанам вернут переплату за отопление – будет сделан перерасчет за январь и февраль

Свердловчанам вернут переплату за отопление – будет сделан перерасчет за январь и февраль

Завтра вступают в силу изменения в порядок расчета платы за отопление – власти отменили повышающий коэффициент. Он применялся с начала отопительного сезона к тем домам, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета, и с этого года составлял 1,5. Теперь эта норма перестает действовать, причем задним числом – с 1 января 2017 года. Это значит, что потребителям, получившим в январе и феврале квитанции с применением коэффициента, будет сделан перерасчет.

«Я бы хотел обратить внимание, что за период с сентября по декабрь все начисления остаются в силе. Коэффициент будет снят только за два месяца этого года. По нашим территориям – это всего 25 зданий, по которым было начислено порядка 3,6 миллионов рублей. Сейчас часть этих денег вернется потребителям. Перерасчет они увидят уже в мартовских квитанциях, естественно, в сторону снижения», – прокомментировал изменения заместитель гендиректора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков.

Облкоммунэнерго обращает внимание потребителей, что повышающий коэффициент на воду – его размер также 1,5 – продолжит действовать. И будет применяться к тем, кто до сих пор не имеет индивидуального (квартирного) счетчика воды.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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