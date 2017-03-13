В Свердловской области вводятся ограничения движения большегрузов

Публикации за 13.03.17

В Свердловской области в 2017 году будет установлено временное ограничение движения большегрузов на региональных трассах. Запретительные меры необходимы для сохранности дорог во время неблагоприятных природно-климатических условий, пояснили в департаменте информационной политики губернатора.

Согласно постановлению, временное ограничение передвижения тяжеловесных транспортных средств будет действовать с 16 апреля по 15 мая. Исключения сделаны для международной перевозки грузов, автобусных пассажироперевозок, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, а также – перевозки грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и иных ЧС. Также ограничения не распространяются на транспортировку дорожной техники при проведении ремонтных работ, передвижение транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством РФ предусмотрена военная служба.

На 108 дней – с 16 мая по 31 августа – вводятся ограничения для движения по дорогам с асфальтобетонным покрытием тяжеловесного транспорта, если значения дневной температуры воздуха превышают +32 градуса. Это ограничение не распространяется на автобусные пассажироперевозки, транспортировку грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, транспортировку дорожной техники и материалов при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ. Движение тяжеловесных транспортных средств по автодорогам с асфальтобетонным покрытием в течение временного ограничения в период с 16 мая по 31 августа возможно с 22:00 до 10:00 часов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

Свердловчанам вернут переплату за отопление – будет сделан перерасчет за январь и февраль. / В Новой Ляле будут судить насильника, который влез в квартиру жертвы через окно. / В Казахстане управление культуры запретило премьеру спектакля «Баба Шанель» по пьесе Коляды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»