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Публикации за 13.03.17

В Рефтинском водохранилище найден труп неизвестного с ножевым ранением (ФОТО)

В Рефтинском водохранилище найден труп неизвестного с ножевым ранением (ФОТО)

Следствие обращается к общественности Свердловской области с просьбой о помощи в установлении личности мужчины, тело которого было обнаружено в канале сброса теплой воды в районе струераспределительной дамбы Рефтинского водохранилища в Сухоложском районе 2 марта.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК, на теле присутствуют признаки насильственной смерти в виде колото-резанного ранения шеи.

Новый День: В Рефтинском водохранилище найден труп неизвестного с ножевым ранением (ФОТО)

Погибший мужчина европеоидного расового типа, среднего телосложения, ростом около 170 см, его возраст около 35-40 лет. Из одежды на потерпевшем было: темный трикотажный свитер синего цвета с вырезом по вороту, коричневая футболка с английскими надписями черного цвета, синие джинсы с прорезными карманами по передней и задней поверхности, ремень темно-коричневого цвета с узором в виде косого плетения по всей длине, черные полуботинки из кожзаменителя на шнуровке, подштанники махровые черного цвета, трусы с рисунком спиралей бело-сине-черного цветов. Также у потерпевшего обнаружены особые приметы в виде отсутствия части ногтевой фаланги указательного пальца правой руки, на теменной и лобной части головы – залысины.

Новый День: В Рефтинском водохранилище найден труп неизвестного с ножевым ранением (ФОТО)

Кроме того при мужчине обнаружены фрагменты рукописного документа (предположительно, медицинского рецепта), в которых содержится образец почерка, который, возможно, опознает его обладатель или иные лица, знающие этот почерк.

В настоящее время личность убитого не установлена, в связи с чем следствие обращается ко всем гражданам, которым может быть что-либо известно о личности погибшего, а также об обстоятельствах совершенного в отношении него преступления, сообщить имеющуюся информацию в Богдановичский межрайонный следственный отдел СК России по телефону: 8 (34373) 4-25-65, или в отдел уголовного розыска ОМВД России по г. Сухой Лог – 8 (34373) 4-46-89, 4-24-35 или по линии «02».

Новый День: В Рефтинском водохранилище найден труп неизвестного с ножевым ранением (ФОТО)

Сухой Лог, Служба информации РИА «Новый День»

Сухой Лог. Другие новости 13.03.17

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