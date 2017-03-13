Конструкторы УВЗ разработали первое в России сцепное устройство по требованиям AAR (ФОТО)

Публикации за 13.03.17

Специалисты Уральского конструкторского бюро вагоностроения разработали первое в России полуавтоматическое сцепное устройство по требованиям AAR (англ. Association of American Railroads). Такой вид сцепки используется на подвижном составе в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Кубы. В корпорации оценивают данный сегмент рынка как перспективный.

Работа над полуавтоматическим сцепным устройством велась в КБ в течение года. Устройство спроектировано строго в соответствии с действующими требованиями: сцепка железнодорожного состава должна быть автосцепкой Джаннея с определенным контуром зацепления по стандарту Ассоциации американских железных дорог, действующей в регионе.

«Специалисты создали конструкцию, в которой контур зацепления как у автосцепки Джаннея стандарта AAR, а хвостовая часть – от традиционной для России автосцепки СА-3. Новое полуавтоматическое сцепное устройство по требованиям AAR можно также устанавливать с поглощающими аппаратами, применяемыми на железных дорогах «пространства 1520», в том числе в России, странах СНГ, Монголии и других странах», – сообщает пресс-служба корпорации УВЗ.

Новое изделие успешно прошло полный цикл испытаний. Изготавливаться оно будет в цехах Уралвагонзавода. В корпорации оценивают данный сегмент рынка как перспективный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

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