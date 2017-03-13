NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 13.03.17

Смертность в Свердловской области выросла на 11%

Смертность в Свердловской области выросла на 11%

В Свердловской области продолжается естественная убыль населения. Смертность выросла на 11,1%, о чем свидетельствуют свежие данные Свердловскстата, опубликованные сегодня.

Как передает корреспондент NDNews.ru, согласно подсчетам социологов, в январе 2017 года на Среднем Урале скончалось 6022 человека. Это на 604 человека больше по сравнению с первым месяцем прошлого года. Основной причиной смертности являются заболевания. Чаще всего люди умирают от болезней органов дыхания (+37,2% к январю 2016 года). Далее идут болезни органов пищеварения (плюс 23,4%). В абсолютных цифрах самый большой прирост (с 2780 до 3049 человек) произошел в результате гибели людей от болезней системы кровообращения (плюс 269 человек), а также новообразований (плюс 121 человек, всего за январь этого года 860 смертей). Кроме того, продолжают умирать уральцы от отравления алкоголем (40 человек в этом году), самоубийств (43 в этом году), убийств (29) и в результате транспортных травм (31 человек).

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

Конструкторы УВЗ разработали первое в России сцепное устройство по требованиям AAR (ФОТО). / В Рефтинском водохранилище найден труп неизвестного с ножевым ранением (ФОТО). / Смотритель, забывший женщину с ребенком на колесе обозрения, действительно был пьян.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter