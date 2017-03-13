Смертность в Свердловской области выросла на 11%

Публикации за 13.03.17

В Свердловской области продолжается естественная убыль населения. Смертность выросла на 11,1%, о чем свидетельствуют свежие данные Свердловскстата, опубликованные сегодня.

Как передает корреспондент NDNews.ru, согласно подсчетам социологов, в январе 2017 года на Среднем Урале скончалось 6022 человека. Это на 604 человека больше по сравнению с первым месяцем прошлого года. Основной причиной смертности являются заболевания. Чаще всего люди умирают от болезней органов дыхания (+37,2% к январю 2016 года). Далее идут болезни органов пищеварения (плюс 23,4%). В абсолютных цифрах самый большой прирост (с 2780 до 3049 человек) произошел в результате гибели людей от болезней системы кровообращения (плюс 269 человек), а также новообразований (плюс 121 человек, всего за январь этого года 860 смертей). Кроме того, продолжают умирать уральцы от отравления алкоголем (40 человек в этом году), самоубийств (43 в этом году), убийств (29) и в результате транспортных травм (31 человек).

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

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