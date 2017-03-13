«Миллиард рублей с лишним», – в мэрии рассказали, сколько денег нужно, чтобы Екатеринбург перестал быть Грязьбургом (ФОТО)

Публикации за 13.03.17

Администрация Екатеринбурга заказала исследования причин возникновения грязи в городе. Контракт вскоре будет заключен с учеными из УрО РАН, которые должны будут дать ответ и инструкцию к действию чиновникам к декабрю. За работу мэрия заплатит 1,8 млн рублей – это примерно тысячная часть суммы, которая нужна коммунальщикам, чтобы Екатеринбург перестал быть Грязьбургом.

Глава комитета по экологии Егор Свалов напомнил сегодня о том, что идея провести масштабное исследование грязи возникло еще год назад – тогда при главе Екатеринбурга была создана рабочая группа. В нее вошли и муниципальные служащие, и ученые из УрО РАН. В течение 2016 года они разрабатывали техзадание.

Как объяснил г-н Свалов, провести работы сразу же все равно не получилось бы – в бюджете не были запланированы средства на это. Но на 2017 год нужную сумму для проведения исследования в казне предусмотрели. Речь, напомним, о 1,8 млн рублей. Пресекая вопросы о том, что эти деньги можно было бы направить на работы по вывозу снега или уборке грязи, Егор Свалов подчеркнул, что Екатеринбургу нужно «один миллиард рублей с лишним» на уборку, и выделенная на исследование сумма город «не спасет».

Поэтому в марте власти города провели конкурс по выбору подрядчика, но на него заявился только один претендент – Институт промышленной экологии УрО РАН. По словам Егора Свалова, принять участие в конкурсе могли и ученые из УрФУ, УГГУ, УГЛТУ и ряда московских институтов – все они подходили по критериям, прописанным в конкурсной документации (необходимо было иметь лаборатории, в составе рабочей группы – докторов и кандидатов наук по физике, химии и биологии, и т.д.). Но по ФЗ-44 мэрия имеет право заключить контракт с единственным поставщиком – сейчас улаживаются все бюрократические вопросы, к концу марта договор с учеными УрО РАН будет заключен.

Впрочем, по словам ученых, подготовительную работу они начали раньше. По ТЗ, они должны отобрать пробы в шести районах Екатеринбурга, различающихся по году застройки и по геологическому фактору. «На каждой из шести площадок мы отберем пробы с дороги, где ходит общественный транспорт и понятны потоки, пробы грунта с газона, который разделяет проезжую часть и тротуар, собственно грязь с тротуара, а также пробы грязи во дворе – с внутридворового проезда, с детской площадки и с несанкционированной парковки. Затем пробы будут отправлены на геолого-минералогический анализ. В этих же местах по той же схеме отберем пробы снега и пыли», – рассказал заместитель директора по научным вопросам Института промышленной экологии УрО РАН Илья Ярмошенко.

Поскольку уже к декабрю ученые должны подготовить результаты исследования, они заранее отобрали пробы снега. Хотя согласно ТЗ «зима» будет длиться до середины апреля, а следующая начнется в середине октября.

В мэрии не берутся прогнозировать, какими будут результаты исследования. Для этого их и проводят – чтобы понять, по какому направлению усилить работу. Если выяснится, например, что в грязи много цементной пыли, будет активизирована работа со строителями. Хотя по закону они и так должны обносить стройплощадки сеткой, которая будет задерживать пыль, но, как правило, не делают этого. Аналогичная ситуация с выбросами заводов или выхлопными газами автомобилей. «Результаты исследований помогут нам выставить приоритеты и принимать эффективные управленческие решения. Если выяснится, что основная причина грязи – это автомобилизация, то будем активизировать работу по пересаживанию населения на общественный транспорт. А если, например, станет ясно, что во всем виноваты газоны, то уберем половину. Или станем засеивать «канадой грин», она дороже, чем обычная трава, но дольше не засыхает и требует меньше света, – отметил г-н Свалов. – Результатом работы должен быть анализ всей ситуации по грязи и рекомендации от ученых, как улучшить эту ситуацию. Мы сможем правильнее формировать план работ, точно зная проблемные зоны. К тому же, возможно, исследование позволит избавиться от мифов об источниках грязи».

Как говорят ученые, нельзя исключать, что на появление грязи влияет смена климата. Например, почти не ставится под сомнение тот факт, что растения уже не справляются с задержкой пыли, – т.к. климат поменялся, и они быстрее теряют свою функцию. Однако ученые подчеркивают, что вряд ли будет обнаружена некая ранее неизвестная причина появления грязи на дорогах Екатеринбурга. Все основные предпосылки и так уже известны – это и климатические условия с обильными снегопадами и перепадами температур, и индустриальный характер региона, и всеобщая автомобилизация, что ведет к образованию грязевых отложений.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

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