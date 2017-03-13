«Топим снег, воды нет никакой», – жители многоэтажки 2 недели вынуждены обходиться без водоснабжения / УК пытается выбить с жильцов 100 тысяч рублей за год до капремонта

Публикации за 13.03.17

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В Екатеринбурге жители дома на улице академика Губкина, 75, уже две недели вынуждены топить снег, потому что ни холодной, ни горячей воды в части здания нет. В многоквартирнике потек стояк, но вместо того, чтобы починить его, управляющая компания «Нижнеисетская» требует с жильцов 100 тысяч рублей за работы по его замене. Коммунальщики пугают жителей тем, что им придется жить без воды еще три года – до проведения капремонта. На представления надзорных органов в «Нижнеисетской» не реагируют.

Как передает корреспондент NDNews.ru, труба холодного водоснабжения в доме на Губкина, 75, начала подтекать перед Новым годом. Аварийная бригада «Нижнеисетской» устранила течь, однако вскоре ситуация повторилась. После нескольких визитов в проблемный многоквартирник коммунальщики пришли к выводу, что чинить стояк нецелесообразно и просто перекрыли его. С тех пор прошло уже больше двух недель, и все это время жильцы десяти квартир в доме в нарушение СанПиНов остаются без холодной воды. Подвоз организован не был, старики вынуждены топить снег или таскать воду с колонки. «Пока были морозы, носили снег и топили в емкостях, хоть умыться, – рассказывают жильцы. – А сейчас совсем невозможно стало. Детей увезли по родственникам, а старикам куда деваться. Да и остальным людям?».

Необходимо отметить, что дом был построен в 1962 году. Капитального ремонта – за исключением работ на кровле в 2007 году – в нем не проводилось никогда. Но в управляющей компании «Нижнеисетской» отказываются от дальнейших действий, если не увидят денег – жильцам, которые исправно оплачивают коммуналку, предлагают обращаться в Фонд капремонта Свердловской области. Или заплатить в УК. Жильцам предъявили смету на замену трех труб стояка – вышло больше 100 тысяч рублей. «Нам сказали, что если хотите бесплатно, сидите и ждите 2020 года, а если хотите воду, поменяем водовод за ваш счет», – рассказывают жители.

Между тем, в управляющей компании явно нарочно стращают жильцов трехлеткой без холодной воды. Согласно краткосрочной программе капремонта МКД Свердловской области, дом на Губкина, 75, включен в программу на 2018-2020 год. То есть уже в следующем году жильцы могут рассчитывать на нормальный ремонт. По региональному закону, можно было бы попытаться включить дом и в программу этого года, однако сейчас уже поздно – перед капремонтом и выбором подрядчика дом должен был пройти процедуру оценки текущего состояния, а сейчас, когда большинство тендеров уже отыграно, этого просто не успеть. Тем не менее, ответственности с управляющей компании за содержание дома и внутренних коммуникаций близящийся капремонт не снимает. «Управляющая компания должна выполнять свои обязанности – в данном случае залатать дыры в трубе, чтобы она могла нормально функционировать до начала проведения работ по капитальному ремонту. Никто не говорит про то, что надо менять стояк, пусть проводят аварийный ремонт. Это обязанность УК», – пояснили NDNews.ru в пресс-службе Фонда капремонта Свердловской области.

Той же позиции придерживаются и в Департаменте по жилищному и строительному надзору Свердловской области, куда обратились жильцы. Ведомство полностью встало на их сторону. Там отметили, что эксплуатацию и содержание системы холодного водоснабжения должна осуществлять именно управляющая компания. Более того, по словам жильцов, которые получили ответ из Департамента, стояк, оказывается, должны были заменить до 1 марта 2017 года, однако представители УК решение надзорного органа проигнорировали.

Жильцы дома на Губкина, 75, также обратились с заявлением в Чкаловскую прокуратуру. Но особых надежд на то, что кто-то сможет быстро урегулировать ситуацию, уже не питают. «Это даже беспределом сложно назвать. Этакий барский цинизм. Ни черт им не страшен, ни прокуратура, ни ГЖИ – никто, – говорят жители. – То ли в полицию, то ли в ФСБ, а может, вообще главному прокурору Чайке – он вроде решает иногда такие вопросы с беспредельщиками».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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