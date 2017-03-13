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Екатеринбург

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Публикации за 13.03.17

Куйвашев подписал указ о «золотых парашютах» для свердловских чиновников

Куйвашев подписал указ о «золотых парашютах» для свердловских чиновников

Высшие чиновники правительства Свердловской области после выхода на пенсию будут получать единовременную выплату в размере шести должностных окладов. подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Согласно документу, материальное поощрение за выслугу лет полагается лицам, замещавшим государственные должности Свердловской области. Речь идет о вице-губернаторах, министрах, депутатах заксо, председателе и членах областной избирательной комиссии, мировых судьях, сотрудниках региональной счетной палаты и еще ряде высших чинов области, передает корреспондент NDNews.ru.

Рядовые госслужащие, проработавшие в органах госвласти менее 20 лет, получат выплату в размере четырех окладов. Чиновники, имеющие трудовой стаж более 20 лет, могут рассчитывать на поощрение в размере шести окладов.

Добавим, осенью 2016 года губернатор Куйвашев под предлогом реформы свердловского правительства для своих подчиненных.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

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