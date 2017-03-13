Куйвашев подписал указ о «золотых парашютах» для свердловских чиновников

Публикации за 13.03.17

Высшие чиновники правительства Свердловской области после выхода на пенсию будут получать единовременную выплату в размере шести должностных окладов. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Согласно документу, материальное поощрение за выслугу лет полагается лицам, замещавшим государственные должности Свердловской области. Речь идет о вице-губернаторах, министрах, депутатах заксо, председателе и членах областной избирательной комиссии, мировых судьях, сотрудниках региональной счетной палаты и еще ряде высших чинов области, передает корреспондент NDNews.ru.

Рядовые госслужащие, проработавшие в органах госвласти менее 20 лет, получат выплату в размере четырех окладов. Чиновники, имеющие трудовой стаж более 20 лет, могут рассчитывать на поощрение в размере шести окладов.

Добавим, осенью 2016 года губернатор Куйвашев под предлогом реформы свердловского правительства утвердил новые должностные оклады для своих подчиненных.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

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