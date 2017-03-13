В Екатеринбурге 14-летняя девочка набросилась с ножом на сверстницу

Публикации за 13.03.17

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 14-летней девочки, которая набросилась с ножом на сверстницу. Ей вменяется статья 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СКР, инцидент произошел утром 13 марта. По данным следствия, девочка нанесла несколько ножевых ранений ровеснице. Мотив и обстоятельства преступления в настоящее время выясняются. «На месте происшествия работу следователей координирует руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Екатеринбург областного СКР. Следствием рассматриваются и проверяются несколько версий произошедшего, в том числе, личная неприязнь. Проводятся допросы свидетелей», – уточняют в ведомстве.

Назначена судебная медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью потерпевшей. Решается вопрос о предъявлении 14-летней девочке обвинения.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

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