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Публикации за 13.03.17

В Дегтярске в очередной раз приостановили на 3 месяца деятельность «свинцового» завода

В Дегтярске в очередной раз приостановили на 3 месяца деятельность «свинцового» завода

Судебные приставы приостановили на 85 суток работу Дегтярского литейно-механического завода, печи которого плавят сырье со свинцом и загрязняют воздух. При этом завод закрывают уже не первый раз, но по истечении срока административного наказания руководство вновь открывает предприятие.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, административное наказание вынесено акционерному обществу в виде запрета эксплуатации печей низкотемпературной плавки, предназначенных для плавки свинцесодержащего сырья. Поскольку печи отравляют окружающую среду.

«Деятельность вышеуказанных печей приостанавливается не первый раз, однако руководство предприятия возобновляет эксплуатацию по истечении срока административного наказания, не устранив нарушения, несущие угрозу экологии и здоровью жителей», – уточняют в пресс-службе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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