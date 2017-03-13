В Свердловской области возросла смертность детей в ДТП, пожарах и на воде

Публикации за 13.03.17

В Свердловской области участились случаи гибели детей в ДТП, на пожарах и в результате утопления. Такую тревожную информацию озвучил сегодня на заседании комитета заксо по законодательству детский омбудсмен Игорь Мороков.

По его словам, если в 2015 году в ДТП погибло 22 ребенка, то в 2016 – 30. В свердловских водоемах в 2015 году утонуло 12 детей, в 2016 – 38. Неблагоприятная статистика и по пожарам. «И все это вина взрослых, чаще всего – родителей, – подчеркнул Мороков. – Если ДТП, то это встречка или алкоголь, если пожар – тоже чаще всего нарушение пожарной безопасности». Омбудсмен добавил, что даже в тех городах, где уже случились трагедии с гибелью детей на пожаре, «электрические сопли» в жилых домах продолжают висеть, угрожая новыми пожарами. Денег на устранение недостатков у муниципалитетов нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

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