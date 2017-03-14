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Екатеринбург

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Публикации за 14.03.17

Вынесен приговор членам банды, у которых изъяли 31 кг наркотиков

Вынесен приговор членам банды, у которых изъяли 31 кг наркотиков

В Екатеринбурге вынесен приговор участникам банды, у которых при задержании изъяли более 31 килограмма синтетических наркотиков.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, на скамье подсудимых оказались пять человек в возрасте от 25 до 31 года – житель Екатеринбурга Дмитрий Чернышов, а также жители Магнитогорска (Челябинская область) Иван Шишко, Дамир Валеев, Станислав Голушков и Антон Лещенко.

Действовала организованная группа с 2014 по март 2015 года. Обвиняемые специализировались на совершении особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств синтетического происхождения. «В качестве способа оплаты за наркотические средства они выбрали систему электронных платежей, услуги по предоставлению которой оказывались коммерческими банками, а в качестве способа бесконтактного незаконного сбыта – систему тайников-«закладок». Кроме этого, участниками организованной группы активно использовались технические средства связи, соответствующие программы и ресурсы в сети Интернет», – отметила собеседница агентства.

При их задержании в Екатеринбурге сотрудниками правоохранительных органов были изъяты различные наркотические вещества синтетического происхождения общей массой более 31,5 кг.

Суд назначил наказание Дмитрию Чернышову, Дамиру Валееву, Станиславу Голушкову в виде 8 лет лишения свободы, Ивану Шишко – 9 лет лишения свободы, Антону Лещенко – 7 лет 9 месяцев лишения свободы. Все подсудимые наказание будут отбывать в колонии строгого режима.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 14.03.17

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