Жителей Екатеринбурга напугал голый мужик, бегающий по улице (ФОТО)

Публикации за 14.03.17

Жители Сортировки сообщили о начале весеннего обострения – во дворах домов на улице Технической бегал полностью обнаженный мужчина. Он кидался на прохожих, а также на припаркованные во дворе автомобили. Очевидцы происшествия предположили, что мужчина находился под воздействием наркотиков – т.н. солей.

Снимки и видео опубликовали в группе «Инцидент. Екатеринбург» от автора Марии Антоновой.

«Он возле нашего подъезда стоял, я только к подъезду подходить, а молодые люди кричат: «Девушка, вам лучше туда не ходить!», он явно под чем-то был, пытался открыть чужую машину, спасибо молодому человеку, провел меня мимо него в подъезд», – рассказала очевидица Валерия Винникова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.03.17

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