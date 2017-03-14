Житель Каменска-Уральского заплатил приставам 615 тысяч рублей, чтобы улететь в Таиланд

Публикации за 14.03.17

Житель Каменска-Уральского, который ранее не хотел добровольно выплачивать возмещение морально вреда в размере 615 тысяч рублей, выплатил долг после того, как узнал, что приставы не выпустят его за границу. Чтобы вылететь в Таиланд, он нашел средства для погашения долга.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, мужчина из Каменска-Уральского планировал улететь в Таиланд, но узнал, что ему запрещено покидать Россию из-за долга. Задолженность в размере 615 тысяч рублей была по исполнительному производству, выданному Красногорским районным судом города Каменск-Уральского, за возмещение морального вреда, по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств»). До того, как собрался в отпуск, мужчина не пытался вернуть долг.

Напомним, постановление о временном ограничении на право выезда за пределы РФ судебные приставы выносят в отношении должника по исполнительному производству по решению суда и при наличии задолженности более 10 тысяч рублей.

В прошлом году судебные приставы временно ограничили выезд за пределы России 44 414 должникам в Свердловской области. Общая сумма их долга составила порядка 30 миллиардов рублей. Сегодня запрет касается 20 758 человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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