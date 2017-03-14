Доходы свердловского бюджета увеличатся на 6,8 млрд, расходы – на 9,2 млрд рублей

Публикации за 14.03.17

Областное правительство подготовило проект изменений в закон об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. Сегодня проект был одобрен на заседании кабмина.

Как сообщила глава областного минфина Галина Кулаченко, доходы региональной казны возрастут на 6,8 млрд рублей. Из них больше половины – 4,5 млрд рублей – это безвозмездные поступления из других бюджетов, и только 2,4 млрд – собственные доходы.

Объем расходов региона в 2017 году увеличится на 9,2 млрд рублей. В том числе 2,4 млрд рублей приходится на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Свердловской области. Также увеличены на 900 миллионов рублей расходы для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов в рамках соглашения о сотрудничестве с ГК «Росатом». Напомним, губернатор Евгений Куйвашев и заместитель генерального директора ГК «Росатом» Сергей Новиков 27 февраля в Сочи подписали протокол о реализации мероприятий по обеспечению развития трех «атомных» городов Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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