Интернет для россиян может подорожать в разы. Суды начали разрешать управляющим компаниям брать абонентскую плату с провайдеров (ВИДЕО)

Публикации за 14.03.17

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13 марта в Перми 17-й апелляционный суд рассматривал дело по обжалованию решения УФАС, разрешившее интернет-провайдерам свободный доступ для обслуживания абонентов в домах двух управляющих компаний Екатеринбурга. Это уже не первое подобное дело в стране. Если судебная практика пойдет по этому пути, УК через собрания жильцов смогут назначать операторам любые суммы за право «зайти» в подконтрольные дома. Провайдеры не скрывают, что при таком развитии событий будут вынуждены повысить абонентскую плату для клиентов в 3-4 раза, а некоторым операторам придется уйти с рынка.

Глобальный конфликт балансодержателей – УК и ТСЖ (ТСН) – с провайдерами тянется уже много лет. Управляющие компании утверждают, что связисты своим оборудованием изнашивают общедомовой фонд, и требуют компенсации. Кроме того, по мнению УК, жильцы должны коллективно решать, какие компании будут работать в доме. Операторы настаивают на том, что общее собрание не может диктовать конкретному собственнику, какого провайдера выбрать, а значит, даже одного абонента достаточно для размещения техники и свободного доступа в дом для обслуживания клиента. В противном случае нарушается конституционное право граждан на доступ к информации.

«Можно пример с водой привести. Давайте брать деньги с Водоканала за то, что по нашим трубам бежит вода. Хотя она бежит в наших интересах. В общем, абсурд. Но не всем этот абсурд очевиден», – пояснил NDNews.ru позицию своей компании представитель провайдера «Планета» Алексей Братугин.

До прошлого года ФАС успешно реагировала на жалобы провайдеров. Известно, например, что в 2016 году «Урал – СТ» был выписан многомиллионный штраф за ограничение доступа провайдера «Инсис» к его собственному оборудованию. По другому делу к административной ответственности и штрафам свыше 2 миллионов рублей привлекли еще ряд управляющих компаний. По сложившейся практике антимонопольная служба усматривает в подобных случаях нарушение «Федерального закона о защите конкуренции» в части ст. 11 «Запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию». Надзорный орган счел, что балансодержатель с помощью повышения цены вопроса для провайдеров может управлять процессом представления услуг интернета пользователям. Как это происходит, в судебном процессе объяснил Алексей Братугин.

«Например, у нас есть дом, в нем пять абонентов, и тариф для них – пятьсот рублей. Нам предлагают платить две с половиной тысячи. То есть мы должны либо в два раза увеличить плату абонентам, либо уйти с этого дома. На этом рынке нет никаких тарифов, можно просто сказать оператору: а мы не будем тебя пускать, давай нам сто тысяч, двести, сколько угодно. Сейчас это начинает происходить», – отметил представитель провайдера.

До 2016 года суды поддерживали решения региональных ФАС о беспрепятственном доступе к оборудованию провайдера и его бесплатном размещении. Ответчики доходили до Верховного суда, но он оставлял решения нижестоящих инстанций в силе. Однако в 2016 году, разбирая конфликт новосибирского ТСЖ и провайдера, по которому также было решение ФАС, суд встал на сторону товарищества собственников жилья.

Разворот судебной практики на 180 градусов кажется таковым, только если неверно читать определение Верховного суда. Директор по правовым вопросам компании «Инсис» Инна Крохалёва поясняет: «До 2016 года управляющие компании и ТСЖ безуспешно пытались обжаловать действия ФАС по пункту 5 статьи 11 «Закона о защите конкуренции: «Запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию». Но антимонопольщики в Новосибирске квалифицировали подобную ситуацию иначе и по иной статье: «Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением». Верховный суд, вынося определение, руководствовался той квалификацией дела, которая имелась на тот момент по решению новосибирского ФАС. Однако УК и ТСЖ берут части этого решения из контекста и отстаивают эту позицию в судах разных инстанций. Суды, к сожалению, массово принимают эти доводы УК, которые раньше признавали неверными».

Юридическая казуистика может дорого обойтись абонентам. По оценкам крупных уральских провайдеров, в случае поражения в войне с балансодержателями средняя абонентская плата для жителя Екатеринбурга уже в ближайшее время с 550 рублей в месяц увеличится до 1300 – 1400 рублей. С учетом цифрового ТВ – до 3000 рублей.

По «сценарию катастрофы», который уже сейчас составляют операторы связи, первыми пойдут на повышение тарифов крупные региональные компании – «Планета», «Инсис», Convex, они обслуживают около 40 % абонентов Екатеринбурга. Федеральные гиганты смогут держать цены чуть дольше. Но и они будут вынуждены пойти на крайние меры.

Стоит отметить, что указанные цифры весьма примерны, и основаны на сегодняшних запросах УК. Верхний порог тарифов, которые могут устанавливать управляющие компании для операторов связи, нигде не прописан. Разгромив решения ФАС в судебных инстанциях, УК и ТСЖ начнут поднимать цену для желающих остаться на рынке без оглядки на надзорные органы. Недовольных ценой провайдеров, а также неспособных платить – будут отсеивать. «Коллективизация» схемы подключения приведет к тому, что абоненты будут рады уже любому интернету, не обязательно с высокой скоростью и стабильным сервисом.

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