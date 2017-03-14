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Екатеринбург

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Публикации за 14.03.17

С приходом весны прокуратура берет на контроль ремонт дорог в Екатеринбурге

С приходом весны прокуратура берет на контроль ремонт дорог в Екатеринбурге

Прокурорские работники в ближайшее время намерены инициировать проверку состояния дорог в Екатеринбурге, на которых вместе со снегом сошел асфальт. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила прокурор города Светлана Кузнецова.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в прошлом году по результатам прокурорской проверки ремонта ряда участков дорог были собраны материалы и направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Однако пока, отметила сегодня Кузнецова, процессуального решения в отношении ремонтников не принято. Не исключено, что дело появится в этом году. «После наступления погодных сезонных условий мы проведем проверочные мероприятия, чтобы объективно оценить соответствие финансирования тем объемам ремонтных работ, которые проводятся, и их качество. В каждом районе есть проблемные участки дорог», – подметила прокурор.

Добавим, еще в прошлом году прокурорские работники констатировали, что в уральской столице около 70% дорог нуждаются в незамедлительном ремонте. Ежегодно должны ремонтироваться почти 20% магистралей, но фактически приводится в порядок только 3-5%. В результате большая масса ДТП происходит именно из-за неудовлетворительного состояния дорог.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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