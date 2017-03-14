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Екатеринбург

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Публикации за 14.03.17

В Нижней Салде мужчина, отмечая 8 Марта, заколол своего собутыльника ножом из-за ревности к супруге (ФОТО)

В Нижней Салде мужчина, отмечая 8 Марта, заколол своего собутыльника ножом из-за ревности к супруге (ФОТО)

В Нижней Салде 31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве. 8 марта он вместе с гражданской супругой и знакомым отмечал Международный женский день и на почве ревности нанес мужчине-собутыльнику удары ножом, от чего тот скончался. Найти преступника помогла собака.

Новый День: В Нижней Салде мужчина, отмечая 8 Марта, заколол своего собутыльника ножом из-за ревности к супруге (ФОТО)

Следственным отделом по городу Верхняя Салда СК России по Свердловской области 31-летнему неработающему жителю города Нижняя Салда предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, вечером 8 марта мужчина распивал спиртное вместе со своей сожительницей, отмечал праздник. Позднее к застолью присоединился пришедший к ним в гости 36-летний мужчина. В ходе распития спиртного 36-летний гость в отношении женщины повел себя неподобающим образом. Супруг заревновал и после того, как женщина ушла из-за стола обычным ножом нанес 36-летнему гостю несколько ударов в область груди.

Новый День: В Нижней Салде мужчина, отмечая 8 Марта, заколол своего собутыльника ножом из-за ревности к супруге (ФОТО)

По версии следствия, раненый потерпевший успел выйти на улицу, а затем упал недалеко от дома, в котором произошли описанные события, и скончался. 31-летний ревнивец оттащил тело на автодорогу, но в это время его заметил проезжающий мимо автомобилист.

Новый День: В Нижней Салде мужчина, отмечая 8 Марта, заколол своего собутыльника ножом из-за ревности к супруге (ФОТО)

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области, после того, как автомобилист обратился в отдел полиции, на место выехала следственно-оперативная группа. Там полицейские обнаружили тело потерпевшего. Для поиска злоумышленника применялась служебно-разыскная собака Фина, благодаря которой оперативники установили дом, в котором проживал ревнивый супруг. Как оказалось, он был ранее судим за имущественные преступления.

Новый День: В Нижней Салде мужчина, отмечая 8 Марта, заколол своего собутыльника ножом из-за ревности к супруге (ФОТО)

В жилище сыщики обнаружили улики, доказывающие причастность мужчины к совершению преступления. Да и сам подозреваемый своей вины отрицать не стал.

В настоящее время гражданин задержан и находится под стражей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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