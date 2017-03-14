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Екатеринбург

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Публикации за 14.03.17

В Свердловской области трудоустроены только треть инвалидов

В Свердловской области трудоустроены только треть инвалидов

Всего около 30 % людей с инвалидностью в Свердловской области смогли трудоустроиться, причем почти половина – за счет обязательных квот на крупных предприятиях. В департаменте по труду и занятости говорят, что это в целом по России довольно неплохой показатель.

«У нас трудоустроено примерно 23 тысячи человек с инвалидностью, это около 30 % от всех трудоспособных инвалидов. Около 11 тысяч трудоустроены за счет квот на предприятиях, а квотируются только предприятия с численностью сотрудников более тысячи человек, то есть малый бизнес не квотируется», – рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова. Понятно, что все зависит и от квалификации конкретных людей, и от того, насколько сложны их проблемы со здоровьем. К примеру, в Свердловском филиале Всероссийского общества слепых подсчитали, что из 7000 инвалидов по зрению (включая пенсионеров) работают 1200. В целом по России этот показатель бледным не выглядит. Как отметила Бордюгова, большее число инвалидов можно было бы трудоустроить, расширив квотирование, однако не факт, что такая инициатива будет принята в ближайшее время.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 14.03.17

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