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Екатеринбург

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Публикации за 14.03.17

«Мы тоже удивились»: в департаменте по труду объяснили, почему Свердловская область вышла в лидеры по безработице

«Мы тоже удивились»: в департаменте по труду объяснили, почему Свердловская область вышла в лидеры по безработице

В департаменте по труду и занятости Свердловской области отметили, что за последний год в регионе снизился уровень безработицы. При этом чиновников удивили данные Росстата, по которым Средний Урал оказался в лидерах по безработице. Региональное госучреждение расположило область на 36 место.

Напомним, на прошлой неделе Росстат опубликовал отчет о социально-экономическом развитии субъектов РФ. В числе прочего указывался уровень безработицы, причем по двум методикам подсчета. Согласно первой графе, безработных считали по стандартам Международной Организации Труда – учитываются лица в возрасте 15-72 лет, которые одновременно не имеют работы, ищут ее минимум четыре недели и готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. И по этому показателю Свердловская область выбилась в лидеры: к началу года в регионе оказалось 137 тысячи безработных, хуже только в Краснодарском крае (159 тысяч) и в Дагестане (146 тысяч). Второй вариант подсчета был основан на данных, предоставленных государственными учреждениями службы занятости населения, по этим данным к 1 января 2017 года на Среднем Урале было 31,3 тысячи безработных. В обоих случаях Росстат зафиксировал снижение безработицы.

«Мы видели эти публикации в СМИ, смотрели данные на Росстате и мы сами удивились. По нашим данным, мы по безработице на 36 месте. Цифры, которые приводятся в статистике по методологии МОТ, вызывают вопросы. По нашим данным, у нас официально зарегистрировано безработных 33 тысячи 121 человек», – прокомментировала заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова и добавила, что Свердловская область очень большой регион, сравнивать его с Краснодарским краем или Дагестаном некорректно. По ее словам, по итогам 2016 года в регионе «тенденции радуют, безработица идет вниз». По данным департамента, повышается уровень трудоустройства ищущих работу, и вместе с этим снижается количество предприятий, которые переводят сотрудников в режим неполной занятости. К концу прошлого года на неполную занятость были переведены более 11 тысяч человек, сейчас таких 5233 работника.

Добавим, ранее в департаменте по труду корреспонденту NDNews.ru сообщали, что о введении режима неполной занятости работников в январе заявили 129 организаций со среднесписочной численностью 25 тысяч работников. Неполное рабочее время (с урезанием заработной платы) работают 11 247 сотрудников. При этом в простое по вине работодателя находятся 387 человек, в вынужденном неоплачиваемом отпуске – 73 сотрудника.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 14.03.17

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