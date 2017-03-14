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Екатеринбург

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Публикации за 14.03.17

Полигон для отходов невозможно создать даже за 3 года! – вывод экс-главы Шали

Полигон для отходов невозможно создать даже за 3 года! – вывод экс-главы Шали

Из-за того, что в России было отложено на два года вступление в силу федерального закона об обращении с твердыми коммунальными отходами, чиновники жалуются на сложности с организацией новых полигонов для хранения ТКО. И, хотя террсхема в Свердловской области уже принята и утверждена, и муниципальные служащие, и сочувствующие им сотрудники профильных министерств и департаментов говорят, что выделить место под складирование бытового мусора очень сложно.

Как рассказал сегодня директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков, в регионе формируют список свалок ТКО. Сегодня в перечне – 80 таких объектов. Плюс еще 24 действующие при муниципалитетах свалки организованы на землях лесного фонда, что идет вразрез с действующим законодательством. Самые злостные нарушители, по словам г-на Сандакова, это Невьянск, Нижний Тагил, Реж и Первоуральск. «Решение проблемы [с несанкционированными свалками] невозможно без взаимодействия с органами МСУ. Я сам работал главой три года, и знаю, какая это проблема – организовать полигон ТКО. Когда я был в администрации Шали, все это время мы пытались решить проблему, но воз и ныне там», – отметил Олег Сандаков.

По его словам, муниципальным властям не хватает государственного регулирования и четких регламентов, принятых на уровне федерации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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