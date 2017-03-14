В отношении «мишаринского лесного заводика» ООО «Аргус СФК» с начала года подано десять исков

Публикации за 14.03.17

За последние два месяца в отношении бизнеса, который связывают с именем экс-губернатора Свердловской области Александра Мишарина, подано сразу десять исков: среди истцов – департамент лесного хозяйства Свердловской области и даже ОАО «Российские железные дороги», где ныне трудится бывший глава региона.

Как передает корреспондент NDNews.ru, соответствующие дела опубликованы в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Первый из исков был подан департаментом лесного хозяйства 10 января, последний – от ОАО «РЖД» – уже сегодня. Судя по данным, размещенным на сайте, транспортная монополия считает, что у лесозаготавливающего предприятия возникла перед ней задолженность в размере 158 тыс. 200 рублей. Иски же департамента лесного хозяйства касаются требований выплат арендной платы за пользование земельными участками и рассматриваются в порядке упрощенного судопроизводства. На данный момент взыскано по решению суда 130 тыс. рублей. Своего решения ждут иски на сумму порядка 700 тысяч рублей.

Отметим, что 100 % Уставного капитала ООО «АргусЛес» владеет ЗАО «Аргус Холдинг», соучредителями которого являются, а ранее имели и доли в ЗАО, – дочь экс-губернатора Мишарина, нынешнего первого зама ОАО «Российские железные дороги» Александра Мишарина и супруга командующего войсками Восточного военного округа Сергея Суровикина, Анна Суровикина.

В начале 2011 года депутат-оппозиционер Леонид Волков обвинил губернатора Мишарина в покровительстве бизнесу дочери. Суровикина, как совладелец бизнеса, обратилась в суд и он обязал Волкова опровергнуть сделанные ими утверждения.

Восточный, Максим Бородин

Восточный. Другие новости 14.03.17

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