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Екатеринбург

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Публикации за 14.03.17

Со дна пруда на реке Ольховка в Заречном микрорайоне подняли 20 тысяч кубометров ила и мусора (ФОТО)

Со дна пруда на реке Ольховка в Заречном микрорайоне подняли 20 тысяч кубометров ила и мусора (ФОТО)

В Екатеринбурге завершились работы по очистке донного грунта пруда на реке Ольховке в микрорайоне Заречном. За два месяца рабочие подняли со дна и вывезли 20 тысяч кубических метров ила и мусора. Вскоре здесь начнут облагораживать береговую линию.

Новый День: Со дна пруда на реке Ольховка в Заречном микрорайоне подняли 20 тысяч кубометров ила и мусора (ФОТО)

Этот пруд в Заречном микрорайоне образовался, когда реку Ольховка (приток Исети) частично увели под землю для строительства жилых домов. В итоге пруд у УрГУПСа долгое время был любимым местом для прогулок у местных жителей. Но последние несколько лет этот водоем в Заречном районе был заброшен и зарос камышом и тиной. За приведение в порядок пруда возле нового жилого комплекса «Ольховский парк» взялась компания «Форум-групп».

Новый День: Со дна пруда на реке Ольховка в Заречном микрорайоне подняли 20 тысяч кубометров ила и мусора (ФОТО)

Напомним, работы по облагораживанию пруда стартовали в начале зимы. В январе и феврале рабочие занимались выемкой и очисткой донного: дно специально чистили зимой, когда нет течения. Вскоре рабочие приступят ко второму этапу: облагораживанию береговой линии – выравниванию откосов и отсыпке скалой. А затем выйдут на финишную прямую: когда стает снег, на берегу создадут пешеходные и велосипедные дорожки, зоны отдыха, высадят газоны и декоративные насаждения. Общая сумма затрат компании на очистку и благоустройство водоёма составит порядка 25 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе компании «Форум-групп».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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