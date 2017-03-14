На Центральном стадионе рабочий упал в шахту

Публикации за 14.03.17

В Екатеринбурге на Центральном стадионе, где сегодня полицейские, Росгвардия и ФСБ проводили плановые совместные учения, один из рабочих упал в шахту и сейчас находится в больнице. Об этом NDNews.ru сообщили в городском управлении МВД.

По информации правоохранителей, сообщение об инциденте поступило в ОП №9 в 11:40. Коллеги пострадавшего сообщили, что их напарник упал в шахту. Выезжавшие на место сыщики установили личность рабочего, после чего мужчину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Компетентные органы устанавливают обстоятельства ЧП. Не исключено, что пострадавший грубо нарушил правила техники безопасности.

Как сообщалось, сегодня на Центральном стадионе, который реконструируют к ЧМ-2018, прошли плановые учения полиции, Росгвардии ФСБ и других спецслужб. Силовики отрабатывали, в частности, заезд заминированного автомобиля на территорию арены.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 14.03.17

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