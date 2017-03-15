15 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

Публикации за 15.03.17

15.03.2017, среда

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 5 этаж, зал № 8А) начнется процесс по делу о разбойных нападениях на коммерсантов. Преступления совершались в Артемовском в 2005-2006 гг. Подсудимые, двое жителей Екатеринбурга и Артемовского, в зависимости от степени их участия в преступной деятельности, обвиняются в совершении разбойных нападений, убийстве, незаконном обороте наркотиков и оружия. Судья: Меледин Денис Владимирович.

В 10:00 в Арамильском городском округе (ул. Клубная, 7) состоится церемония открытия производства – предприятия по производству упаковки «Коррекс», переехавшего из Екатеринбурга. В мероприятии примут участие министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских, глава Арамили Владимир Герасименко, директор «Коррекс» Александр Викторов. Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) в 08:45.

В 10:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная защите прав потребителей при покупке в интернет-магазинах. Роспотребнадзор отмечает значительный рост жалоб потребителей при покупках в интернет-магазинах: какие нарушения встречаются чаще всего? Удается ли покупателям возмещать ущерб? На эти и другие вопросы ответят: Татьяна Шулешова, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской области; Ирина Короленко, начальник консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Также на пресс-конференции будет присутствовать победитель конкурса «Потребитель года-2016».

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание мандатной комиссии, на котором будет обсуждаться обращение граждан о недопустимом поведении депутата Армена Карапетяна, которого задержали за вождение в нетрезвом виде.

В 12:00 в торжественном зале Свердловской государственной детской филармонии (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36) министерство АПК и продовольствия Свердловской области проведет торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников бытового обслуживания населения. Заслуженным работникам отрасли будут вручены благодарственные письма и грамоты, ветеранам и династиям работников сферы услуг – подарки. В мероприятии примет участие министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярёв.

В 13:00 в Екатеринбурге (ул. Тургенева 22, оф. 7) представители общественной организации «Белая трость» проведут обучение тьюторов, готовых работать с людьми с инвалидностью и помогать им становиться людьми инклюзивными, готовым к трудоустройству на открытом рынке. Среди спикеров мероприятия – Евгения Малышко, инвалид по зрению, преподаватель, гид-экскурсовод в сенсорном проекте «Прогулка в темноте», а также другие преподаватели и активисты.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 17:00 в екатеринбургском театре балета «Щелкунчик» (ул. 8 Марта, 104) состоятся гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей городского открытого фестиваля фольклорного искусства «Песенные россыпи». В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.

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