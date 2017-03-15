В Екатеринбурге составили список улиц, которые отремонтируют этим летом к ЧМ-2018

Публикации за 15.03.17

В администрации Екатеринбурга на заседании оргкомитета по подготовке к играм чемпионата мира по футболу 2018 года обсудили ремонт улично-дорожной сети. Работы, стартовавшие прошлым летом, возобновятся в этом году. Акцент по-прежнему делается на маршруты следования клиентских групп ФИФА.

Как передает корреспондент NDNews.ru, и.о. заместителя главы городской мэрии по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Тамара Благодаткова сообщила, что специалисты определили 67 участков общей площадью более 983 тысяч квадратных метров, по которым в дни проведения игр будут передвигаться клиентские группы. В 2016 году службы выполнили ремонт на 28 участках дорог общей площадью 504 тысячи квадратных метров (51 % от общей площади запланированного ремонта). В планах на этот год – ремонт 39 участков улиц общей площадью более 478 тысяч квадратных метров.

«В частности, будут отремонтированы улицы по основному и резервному маршрутам от аэропорта Кольцово до Центрального стадиона. Работы пройдут и на некоторых улицах вблизи стадиона на улице Фестивальной, 8б. Также специалисты закончат ремонт объектов улично-дорожной сети вблизи СОК «Калининец» (переулок Черноморский и улица Старых Большевиков) и возле парка-стадиона «Химмаш», – рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Возьмутся летом и за участок проспекта Ленина от улицы Московской до улицы 8 Марта. Рабочие обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части на площади 13,5 тысячи квадратных метров, пешеходные зоны, отремонтируют 61 опору уличного освещения, установят 272 малые архитектурные формы, восстановят ограждения, благоустроят газоны, высадят новые деревья и кустарники и смонтируют 66 светофоров со звуковой сигнализацией.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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