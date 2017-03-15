Уралец пытался украсть в магазине 6 бутылок водки и две пачки пельменей

Публикации за 15.03.17

Полицейские в Камышлове задержали злоумышленника при попытке ограбления магазина. Мужчина пытался вынести из торговой точки водку и пельмени в качестве закуски.

Как рассказали сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, в дежурную часть полиции Камышлова от местной 31-летней жительницы поступила информация о том, что в продуктовом магазине неизвестный мужчина пытался похитить товар. «Мужчина, взяв с полок шесть бутылок водки и две пачки пельменей, пошел к выходу мимо кассы. Сотрудники магазина пытались его остановить, но бессовестный «покупатель», выскочив наружу, постарался скрыться, однако далеко не убежал. Злоумышленника задержал участковый», – сообщили в ведомстве.

Для разбирательства гражданина доставили в отдел полиции. Воришкой оказался местный житель 1979 года рождения, неработающий, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 («Грабеж»), санкция которой предусматривает ограничением свободы на срок от двух до четырех лет.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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