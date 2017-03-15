Актив лучшего друга Росселя, когда-то владевшего энергосетями в ряде городов, обанкрочен

Публикации за 15.03.17

ЗАО «Топливно-энергетический комплекс уральского региона», контролировавшийся близким другом Эдуарда Росселя Александром Кузнецовым, обанкрочен.

По данным системы «Контур. Фокус» уже в понедельник была определена дата собрания кредиторов энергетической компании – оно состоится 4 апреля в Екатеринбурге по адресу: ул. Радищева, 6А, офис 21105А, в 10 часов утра. Предприятие было зарегистрировано в 2003 году тремя бизнесменами – экс-депутатом областной думы от ЛДПР Олегом Жилиным, соседом по даче и близким другом Эдуарда Росселя Александром Кузнецовым и бизнесменом Сергеем Стецовым. ЗАО «Тэкур», зарегистрированное в Алапаевске (не путать с юрлицом с аналогичным названием из Березовского) владело рядом электрических и тепловых сетей в свердловских муниципалитетах – таких как Алапаевск и Березовский. В медийной повестке компания предпочитала не светиться, но в мае 2007 года по причине конфликта компании с мэром Алапаевска Юрием Валовым, муниципальный Водоканал получал электрическую энергию без заключения соответствующего договора. То есть де-факто за электричество не платил и задолженности не погашал. Тогда топ-менеджеры ЗАО «Тэкур» уведомили соответствующие службы о грядущем отключении социально важного объекта от электроэнергии, что в середине мая привело бы к отключению пятидесятитысячного города от холодной воды, и только личное вмешательство губернатора Росселя смогло исправить ситуацию.

Принято считать, что алапаевская энергетическая компания была лишь малой частью скрытой бизнес-империи Александра Кузнецова в сфере энергетики. Считалось, что при губернаторстве Эдуарда Росселя до восьмидесяти процентов поставок угля в Свердловскую область шло именно через кузнецовские структуры.

Согласно базам данным исполнительных производств, за предприятием в настоящее время числится задолженность в 108,1 млн рублей.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 15.03.17

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