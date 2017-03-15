В Екатеринбурге начали судить разбойников, нападавших на коммерсантов

Публикации за 15.03.17

В Свердловском областном суде стартовал процесс по делу о дерзких разбойных нападениях на коммерсантов. На скамье подсудимых двое – Александр Тавабилов и Сергей Зарубин.

Как передает корреспондент NDNews.ru, из обвинительного заключения, которое было оглашено сегодня, следует, что преступления совершались в Артемовском в 2005-2006 годы. По версии следствия, Сергей Зарубин и еще один мужчина, дело против которого не возбуждалось в связи с его смертью, спланировали нападения на ранее знакомых им бизнесменов. Деньги рассчитывали использовать в качестве стартового капитала, хотели заняться предпринимательством. Для совершения преступлений они приобрели два пистолета, а также шапки-маски.

«Два первых нападения успехом не увенчались – обе жертвы успели сбежать. К совершению третьего разбоя был привлечен Тавабилов. Тогда преступной группе удалось похитить 215 тыс. рублей из сейфа местного торгового центра. В ходе нападения был убит охранник. Как полагает следствие, злоумышленники сначала попытались инсценировать его смерть от передозировки наркотиков. Но охранник их употреблял, а когда потерпевший начал приходить в себя, застрелили его», – сообщили сегодня в пресс-службе областного суда.

Дело удалось расследовать только спустя десять лет – в 2016 году. На тот момент Зарубин уже отбывал наказание за другое преступление и до сих пор находится под стражей. Подсудимые, в зависимости от степени их участия в преступной деятельности, обвиняются в совершении разбойных нападений, убийстве, незаконном обороте наркотиков и оружия. Следующее заседание назначено на 23 марта.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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