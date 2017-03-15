Свердловские коммунальные службы задолжали работникам почти 8 миллионов рублей

Публикации за 15.03.17

Задолженность по зарплате в сфере коммунальных услуг в Свердловской области всего за месяц выросла в два раза.

По данным Свердловскстата на 1 марта 2017 года, суммарная задолженность по заработной плате без малого бизнеса в регионе составила свыше 7,7 миллионов рублей. По сравнению с февралем долги увеличились на 4,1 миллиона рублей, или в 2,1 раза. В общей сложности 311 работников коммунальных служб не получают вовремя зарплату.

Наиболее злостными должниками являются компании, работающие в сфере энергетики и ЖКХ. Долги служб водоотведения составили 3,1 миллиона рублей, тепловиков – 2,3 миллиона рублей. На счету управляющих компаний – задолженность в размере 2,2 миллиона рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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