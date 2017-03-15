NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 15.03.17

Свердловские коммунальные службы задолжали работникам почти 8 миллионов рублей

Свердловские коммунальные службы задолжали работникам почти 8 миллионов рублей

Задолженность по зарплате в сфере коммунальных услуг в Свердловской области всего за месяц выросла в два раза.

По данным Свердловскстата на 1 марта 2017 года, суммарная задолженность по заработной плате без малого бизнеса в регионе составила свыше 7,7 миллионов рублей. По сравнению с февралем долги увеличились на 4,1 миллиона рублей, или в 2,1 раза. В общей сложности 311 работников коммунальных служб не получают вовремя зарплату.

Наиболее злостными должниками являются компании, работающие в сфере энергетики и ЖКХ. Долги служб водоотведения составили 3,1 миллиона рублей, тепловиков – 2,3 миллиона рублей. На счету управляющих компаний – задолженность в размере 2,2 миллиона рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.03.17

Губернатор Куйвашев прячет общественников от общества в своей резиденции (СКРИН). / Турагентство «УралЕвроТур» продолжает наживаться на туристах – речь уже о миллионах рублей. Не смутили директора и проверки полиции. / В Екатеринбурге начали судить разбойников, нападавших на коммерсантов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter