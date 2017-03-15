Юрию Пономареву продлили командировку в Ростов-на-Дону

Публикации за 15.03.17

Генпрокурор РФ Юрий Чайка увеличил срок командировки заместителя генпрокурора РФ в УрФО Юрия Пономарева в Южный федеральный округ. Распоряжение о продлении его полномочий «на два кресла» появилась на официальном сайте окружного управления. Уточняется, что 54-летний Пономарев пробудет в Ростове-на-Дону, по меньшей мере, до 23 марта этого года.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ранее предполагалось, что заместитель генпрокурора РФ в УрФО вернется в Екатеринбург после 10 марта. Пономарев был назначен и. о. замгенпрокурора РФ в ЮФО 7 февраля, при этом, находясь в Ростове-на-Дону, он продолжал исполнять свои обязанности по УрФО. На днях он направил в суд уголовное дело против главы Краснодарской таможни Андрея Моложавенко, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

При этом 1 марта Совет Федерации освободил от занимаемой должности замегенпрокурора РФ Сергея Воробьева, курировавшего работу надзорного ведомства в Южном федеральном округе.

Источники в правоохранительных органах высказывали мнение, что Пономарев в этой связи останется в ЮФО на постоянной основе. Вообще с самого начала не исключалось, что его командировка в Южный округ станет последней.

Попадание в ротацию кадров наблюдатели объясняют относительным бездействием надзорного ведомства Пономарева на громкие дела в Свердловской и Челябинской областях. На территории последней к таким относят «уголовки», возбужденные с подачи экс-руководителя местного УФСБ Игоря Ахримеева, которые многие называют заказными. Среди них – дела против экс-сенатора Константина Цыбко, экс-вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова и т.д. В случае, если Пономарев покинет пост руководителя генпрокуратуры РФ в УрФО, его место прочат государственному советнику юстиции 2 класса Юрию Турыгину, который в настоящее время работает в должности начальника управления ГП РФ в УрФО.

Впрочем, сейчас СМИ в качестве назначенца на пост замгенпрокурора РФ а ЮФО называют прокурора Новгородской области Андрея Кикотя. В пресс-службе генпрокуратуры по ЮФО на это сообщают, что официальной информацией о назначении Кикотя они не владеют. Никаких официальных заявлений на сайте прокуратуры Новгородской области или в местных СМИ также пока нет.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 15.03.17

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