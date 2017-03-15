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Екатеринбург

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Публикации за 15.03.17

«Атомстройкомплекс» и Ананьева оштрафовали на миллион за незаконную парковку (ФОТО)

«Атомстройкомплекс» и Ананьева оштрафовали на миллион за незаконную парковку (ФОТО)

Корпорацию «Автомстройкомплекс» и ее гендиректора оштрафовали за организацию незаконной парковки. Застройщику выделили участок земли под возведение жилых домов и дошкольного учреждения, но по факту компания организовала платную стоянку машин.

Новый День: ''Атомстройкомплекс'' и Ананьева оштрафовали на миллион за незаконную парковку (ФОТО)

Нарушение выяснилось в ходе проверки исполнения земельного законодательства, которую провела прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга на улицах Евгения Савкова и Хрустальногорской. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» по договору аренды предоставлен земельный участок площадью свыше 24 тыс. кв. м под строительство семи- и шестнадцатиэтажных жилых домов с нежилыми вставками, встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением на 90 мест и подземной двухуровневой автостоянкой. Однако прокурорская проверка показала, что на данном земельном участке организована автопарковка. Территория автопарковки отсыпана щебнем и огорожена по периметру забором. Въезд на парковку осуществляется со стороны секций жилого дома № 7 и № 9 по ул. Евгения Савкова», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Новый День: ''Атомстройкомплекс'' и Ананьева оштрафовали на миллион за незаконную парковку (ФОТО)

По итогам проверки возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ («Использование земельного участка не по целевому назначению»). Гендиректору компании выписали штраф в 300 тысяч рублей, корпорация оштрафована на 700 тысяч рублей. Постановления о назначении административного наказания в законную силу не вступили.

Новый День: ''Атомстройкомплекс'' и Ананьева оштрафовали на миллион за незаконную парковку (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.03.17

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